Barletta, scomparse due ragazze di 17 anni

Attivato il piano scomparse a Barletta per due ragazze 17enni uscite da casa per recarsi a scuola dove non sono mai arrivate.

BARLETTA – Sono ancora in corso a Barletta le intense ricerche di due ragazze di 17 anni di cui si sono perse le tracce da ieri, 2 ottobre 2025. Le due giovani, entrambe studentesse del liceo, sono uscite di casa nella mattinata di ieri per recarsi a scuola, ma non sono mai arrivate nell’istituto. I familiari, preoccupati, hanno presentato denuncia ai Carabinieri, i quali hanno avviato le indagini. Le due ragazze sono amiche e frequentano entrambe il Liceo di Scienze Umane Casardi della città. Una delle due compirà la maggiore età a dicembre, l’altra a febbraio.

La Prefettura della provincia Barletta -Andria-Trani ha immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse volte a rintracciare le due ragazze. I militari stanno lavorando per ricostruire le ultime ore delle ragazze, e hanno già acquisito i tabulati dei loro cellulari nella speranza che i dati possano fornire indicazioni utili per rintracciarle. Le ricerche, che coinvolgono diverse unità, continuano senza sosta per riportare le due studentesse a casa.