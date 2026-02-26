Andria, 53enne morto per una dose di cocaina: Arrestata spacciatrice

1 minuto per la lettura

Ad Andria l’arresto di una presunta spacciatrice per la dose letale di cocaina chiarisce il caso dell’uomo trovato morto nella propria auto.

ANDRIA (BAT)– Una dose di cocaina iniettata per via endovenosa è risultata fatale per un uomo di 53 anni, trovato senza vita all’interno della sua auto nell’aprile del 2025. A distanza di quasi un anno dal tragico ritrovamento, le indagini hanno portato all’arresto di una donna di 69 anni, ritenuta responsabile della cessione della sostanza stupefacente. Il caso era scoppiato nella primavera scorsa, quando il cadavere dell’uomo, residente ad Andria, fu rinvenuto nell’abitacolo della sua vettura. Sin dai primi rilievi, gli inquirenti avevano ipotizzato un decesso legato all’abuso di droghe, sospetto poi confermato dai successivi esami autoptici. L’autopsia ha infatti stabilito che la morte è stata causata da una grave intossicazione da cocaina, assunta tramite iniezione.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani e delegate alla Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani, si sono concentrate immediatamente sulla ricostruzione degli ultimi contatti della vittima per risalire alla fonte dello stupefacente.

MORTO A ANDRIA PER UNA DOSE ENDOVENA DI COCAINA, LE INDAGINI: TELECAMERE E INTERCETTAZIONI

Il lavoro degli investigatori si è avvalso di strumenti tecnici e analisi minuziose. Elementi decisivi sono emersi dall’esame dei sistemi di videosorveglianza della zona e dalle intercettazioni. Questi hanno permesso di incrociare i movimenti della vittima con quelli della sospettata. La donna, una sessantanovenne già nota alle forze dell’ordine, è stata colpita da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le accuse formulate dalla magistratura tranese sono: spaccio di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro delitto.