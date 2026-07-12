Incidente sulla tangenziale di Andria: Morto 21enne e 2 feriti

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Sulla tangenziale di Andria un incidente tra tre: un ragazzo ventunenne è morto mentre altre due persone sono rimaste.

ANDRIA (BAT) — Un drammatico incidente stradale ha insanguinato nelle scorse ore la tangenziale di Andria, in direzione Corato. Il bilancio del violentissimo scontro, che ha visto coinvolte tre autovetture, è pesante: un giovane di soli 21 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite. I soccorsi del 118 sono scattati immediatamente. Per il ventunenne, purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Tra i feriti, la situazione più critica riguarda una donna di circa trent’anni, trasportata d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso, dove si trova in gravi condizioni. Meno preoccupanti, invece, le ferite riportate dalla terza persona rimasta coinvolta nel sinistro.

LA DINAMICA DELLO INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI ANDRIA: COINVOLTE TRE VETTURE, MORTO UN RAGAZZO

Secondo i primi accertamenti effettuati sul posto, la tragedia si sarebbe consumata in due fasi ravvicinate. Una Citroen C3 avrebbe tamponato con violenza la piccola utilitaria a bordo della quale viaggiava il giovane ventunenne. A causa del fortissimo impatto, l’utilitaria ha perso aderenza con l’asfalto invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva una Fiat 500 guidata dalla trentenne. Lo scontro frontale-laterale è stato inevitabile e devastante.

Sul luogo del sinistro, oltre agli operatori sanitari e ai Vigili del Fuoco incaricati di mettere in sicurezza l’area e rimuovere i mezzi, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti hanno effettuato i rilievi planimetrici di rito e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno provveduto al sequestro dei tre veicoli coinvolti. I magistrati cercheranno ora di chiarire le precise responsabilità che hanno causato il tamponamento iniziale.