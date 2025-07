2 minuti per la lettura

Ragazza scomparsa nel Brindisino: ricerche in corso anche via mare. Si moltiplicano gli appelli sui social per segnalare eventuali avvistamenti.

CAROVIGNO (BRINDISI) – Si cerca anche in mare Mariia Buhaiova, 18 anni, scomparsa da oltre 24 ore nel Brindisino. Della giovane, originaria dell’Ucraina, non si hanno più notizie dal pomeriggio di venerdì 4 luglio, quando si è allontanata dal villaggio turistico Meditur di Carovigno, dove stava svolgendo uno stage universitario. Il mancato rientro notturno ha fatto scattare l’allarme. A denunciare la scomparsa sono stati i responsabili della struttura, increduli di fronte a un allontanamento definito «inaspettato». «Mariia è una ragazza tranquilla, con noi si è sempre trovata bene», ha dichiarato il direttore Cosimo Cappelletti.

Nulla lasciava presagire la sua decisione di allontanarsi senza lasciare traccia, generando ansia tra le compagne e i responsabili del villaggio che la ospitavano. Mariia fa parte di un gruppo di studentesse dell’Università di Bratislava arrivate in Puglia per uno stage formativo in strutture turistiche del territorio. I genitori della ragazza, residenti in Ucraina, sono stati informati e restano in contatto costante tramite i canali diplomatici.

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Brindisi, coinvolgono Protezione Civile, Carabinieri, droni, cani molecolari e i mezzi della Lega Navale per il pattugliamento del tratto di mare davanti alla costa di Carovigno. Sono stati controllati anche stazioni ferroviarie e fermate degli autobus della zona, mentre si moltiplicano gli appelli sui social per segnalare eventuali avvistamenti. Tra questi, si distingue l’appello del sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti: «Stiamo seguendo da vicino le ricerche, ringrazio i volontari e le forze dell’ordine che si stanno impegnando senza sosta».

I Carabinieri hanno già ascoltato le compagne di Mariia e i dipendenti della struttura per ricostruire le ultime ore prima della scomparsa. Nel frattempo, associazioni che si occupano di persone scomparse hanno attivato i loro canali per sensibilizzare la comunità, nella speranza di accelerare il ritrovamento della giovane. Le ricerche continueranno a oltranza nelle prossime ore. Sui social si moltiplicano gli appelli a fornire ogni possibile indizio: ogni informazione può risultare preziosa. Domani, la Prefettura di Brindisi valuterà i risultati delle attività in corso per decidere se rafforzare ulteriormente il dispositivo di ricerca.