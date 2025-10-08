Assalto ad uno sportello bancomat a San Pietro Vernotico

1 minuto per la lettura

Usato dell’esplosivo per far saltare in aria lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare Pugliese a San Pietro Vernotico nel brindisino. I ladri scappati con la cassaforte

Ignoti utilizzando dell’esplosivo hanno fatto saltare in aria la struttura della filiale della Banca Popolare Pugliese (Bpp), per poi fuggire con la cassaforte. Il fatto è avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 7 ottobre.

ASSALTO AL BANCOMAT

L’esplosione è stata avvertita nell’intera zona creando grande timore e ansia per i residenti del palazzo adiacente allo stabile in cui si trova la banca. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dai carabinieri.

DIVERSI I BANCOMAT PRESI DI MIRA

In una settimana sono tre gli assalti a sportelli Atm che si sono verificati nel Brindisino: con oggi due a San Pietro Vernotico, mentre tra sabato e domenica fu presa di mira la filiale della Bpp a San Donaci.

Sul territorio – ed è questa la pista investigativa privilegiata – si muoverebbe sempre la stessa banda con base nel Brindisino pronta a spostarsi nelle vicine province grazie alla complicità di qualche basista.