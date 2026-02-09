Assalto armato a portavalori sulla Lecce-Brindisi

1 minuto per la lettura

Assalto a furgone portavalori Btv sulla statale 613 Lecce-Brindisi a Tuturano, conflitto a fuoco con i carabinieri, strada chiusa e indagini in corso nel Brindisino

Momenti di paura questa mattina, lunedì 9 febbraio 2026, sulla statale 613 (direzione Brindisi), la superstrada che unisce Lecce a Brindisi, dove un furgone portavalori dell’istituto di vigilanza Btv – Battistolli è stato preso di mira da un commando armato all’altezza di Tuturano, frazione di Brindisi.

ASSALTO CON SPARATORIA A UN PORTAVALORI NEL BRINDISINO

I banditi, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, hanno ostacolato il traffico piazzando di traverso un veicolo e incendiandolo, in modo da fermare il mezzo blindato. Ne è seguito un violento conflitto a fuoco con i carabinieri, giunti tempestivamente sul luogo dell’agguato.

Fortunatamente, nessun ferito fra le guardie giurate, gli agenti e gli automobilisti di passaggio. La superstrada resta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per le operazioni di sicurezza e i rilievi tecnici.

TRAFFICO IN TILT E L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE

I carabinieri del comando provinciale di Brindisi, supportati dalle unità cinofile e dai vigili del fuoco per spegnere l’incendio del mezzo-barricata, stanno coordinando le indagini. In valutazione il possibile bottino e il numero di malviventi fuggiti, forse a bordo di auto rubate.

L’episodio richiama analoghi colpi nel Brindisino, con la statale 613 teatro di rapine ad alto rischio. Aggiornamenti in diretta sulle nostre piattaforme.