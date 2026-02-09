Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, fermati due sospettati

2 minuti per la lettura

I carabinieri di Lecce sono riusciti a fermare due dei malviventi in fuga dopo l’assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, ritenuti sospettati

BRINDISI – A seguito dell’assalto al furgone portavalori avvenuto questa mattina (9 febbraio 2026) lungo la statale 613 che collega Brindisi e Lecce, all’altezza di Tuturano, i carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno già eseguito due fermi tra i malviventi, datisi alla fuga dopo aver sottratto alcune auto ad alcuni automobilisti in transito. I due sospettati fermati dai carabinieri, dopo il fallito tentativo di rapina hanno tentato di nascondere la loro auto ricoprendola con rami di alberi di ulivo ma sono stati comunque bloccati. Nelle campagne di Squinzano in provincia di Lecce il ritrovamento di una delle auto utilizzate dai banditi.

L’ASSALTO ARMATO E LA SPARATORIA CON I CARABINIERI

Durante l’azione si era verificato un conflitto a fuoco tra criminali e carabinieri, che non avrebbe portato al ferimento di nessuno dei protagonisti. Per fermare il mezzo, appartenente alla società Btv del gruppo Battistolli, un commando composto da almeno sei persone a volto coperto aveva posizionato alcune auto di traverso sulla carreggiata, dotate di lampeggianti utili a simulare veicoli delle forze di polizia. Nonostante siano riusciti a far esplodere il portavalori, i malviventi non sono comunque stati in grado di portare a termine la rapina.

A seguito dell’assalto, la statale 613 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 8,300 e il 12,800, all’altezza di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Anas ha organizzato un percorso alternativo lungo la ex statale 16. Sul posto, intervenute le squadre dell’azienda e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Intanto, i carabinieri del comando provinciale di Lecce che hanno tempestivamente avviato le indagini, hanno già eseguito due fermi tra i malviventi, datisi alla fuga dopo aver sottratto alcune auto ad alcuni automobilisti in transito.