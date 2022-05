Rapina con sparatoria nel Brindisino, tre feriti

1 minuto per la lettura

Una rapina ai danni di un fast food ambulante finita con una sparatoria. È accaduto ieri sera, intorno alla mezzanotte, a Torre Canne, frazione marina di Fasano (in provincia di Brindisi), dove tre persone sono state ferite a colpi di pistola.

I rapinatori hanno sparato durante la fuga, probabilmente in seguito alla reazione dei presenti, ferendo in modo grave la madre del titolare dell’attività che è stata portata d’urgenza in ospedale e sottoposta ad un intervento chirurgico al “Perrino” di Brindisi. Feriti anche il proprietario della paninoteca e un cliente.

Ad agire sarebbero state almeno tre persone, una di loro armata con la pistola si è fatta consegnare l’incasso della giornata. Sul posto per i rilievi sono intervenuti carabinieri e guardia di finanza.