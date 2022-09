Brindisi, Leonardo Acquaro è nuovo comandante provinciale dei carabinieri

1 minuto per la lettura

Il colonnello Leonardo Acquaro è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi. 46 anni, originario di Mottola, provincia di Taranto, negli ultimi cinque anni è stato al comando generale di Roma, ed è alla sua prima esperienza operativa nella regione d’origine.

«Brindisi per me è come tornare a casa dopo 25 anni in giro per l’Italia. Tra le linee operative da seguire ci sarà quella del non dover mai abbassare mai la guardia – ha dichiarato subito dopo la nomina – e continuare nel solco già tracciato dall’Arma qui a Brindisi nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata e diffusa».

«La criminalità è sempre più pervasiva e tecnologica e richiede delle risposte quanto mai efficaci, qualificate e attente».

«Non mancherà mai – conclude – la vicinanza al cittadino da parte dell’Arma dei Carabinieri al fine di rinsaldare questo vincolo che ci lega da secoli alla comunità».