Accoltella il figlio dopo una lite nel Brindisino, 44enne muore in ospedale

2 minuti per la lettura

Francavilla Fontana, accoltella il figlio dopo una lite: 44enne muore in ospedale. Il padre 71enne è accusato di omicidio volontario.

FRANCAVILLA FONTANA (BRINDISI) – Un’altra lite, l’ennesima, questa volta finita nel sangue. Un padre di 71 anni ha accoltellato il figlio di 44, colpendolo più volte all’addome. L’uomo è deceduto ieri pomeriggio (13 marzo), dopo 24 ore di agonia all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Il padre, già fermato ieri sera per tentato omicidio, è ora accusato di omicidio volontario e si trova in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida del fermo.

Accoltella il figlio dopo una lite nel Brindisino

L’episodio è avvenuto all’esterno dell’abitazione della famiglia, situata in una zona periferica di Francavilla Fontana. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, intervenuti immediatamente, hanno ricostruito la dinamica: il 71enne avrebbe sferrato diversi fendenti al figlio al culmine di un acceso diverbio, forse legato a richieste di denaro. La vittima presentava ferite da arma da taglio su più parti del corpo. Il 44enne, soccorso in codice rosso e trasferito prima all’ospedale di Francavilla Fontana e poi al “Perrino”, ha lottato tra la vita e la morte fino al tardo pomeriggio di oggi, quando il suo cuore ha smesso di battere.

Le indagini

Secondo le prime indagini, il rapporto tra padre e figlio era da tempo segnato da tensioni e scontri frequenti. Le cause sarebbero riconducibili alla tossicodipendenza del figlio e alle continue richieste di denaro al padre, sfociate più volte in discussioni violente.

L’arresto del 71enne è stato convalidato nella serata di ieri per tentato omicidio, ma con la morte della vittima l’accusa è stata aggravata a omicidio volontario. Nelle prossime ore l’uomo verrà ascoltato dal giudice per le indagini preliminari, davanti al quale potrà fornire la sua versione dei fatti. Intanto, la Procura di Brindisi potrebbe disporre l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire la dinamica dell’aggressione.