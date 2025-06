Ostuni, commozione ai funerali del carabiniere ucciso

2 minuti per la lettura

Il presidente Mattarella a Ostuni ha partecipato ai funerali di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso durante un conflitto a fuoco a nelle campagne di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi

Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 13 giugno, nell’ambito di un’operazione congiunta con i militari dell’Arma dei carabinieri sull’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie, morto giovedì mattina in un conflitto a fuoco nelle campagne di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, agenti della Questura di Taranto e del Comando Provinciale dei carabinieri del capoluogo jonico hanno sequestrato nella casa di Camillo Giannattasio, 57 anni, incensurato, e in un esercizio commerciale (un negozio di ferramenta) di sua proprietà numerose armi modificate e clandestine, munizioni di vario calibro, accessori utili al travisamento, telefoni cellulari, targhe di veicoli.

MORTE CARABINIERE, SEQUESTRATE ARMI E MUNIZIONI

Si tratta dell’uomo che avrebbe partecipato alla sparatoria fatale al brigadiere insieme a Michele Mastropietro, 59 anni, di Carosino, morto poi in un conflitto a fuoco successivo con le forze dell’ordine nei pressi di Grottaglie. Giannattasio è accusato dei reati di detenzione e ricettazione di armi clandestine e modificate e munizioni per armi comuni da sparo.

Le perquisizioni sono state eseguite dai Falchi della Squadra Mobile unitamente al personale del Nucleo Investigativo di Taranto e dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, È stata, inoltre, recuperata e sequestrata la pistola impugnata di Mastropietro, una semiautomatica marca Beretta Modello 98/FS calibro 9X21 con matricola abrasa usata presumibilmente anche nella precedente sparatoria avuta con i carabinieri.



Dopo la sparatoria che è costata la vita al brigadiere, agenti del Commissariato di Grottaglie a seguito della segnalazione circa la presenza di due uomini che, a piedi, vagavano in contrada “Monache”, unitamente ad una pattuglia della Compagnia dei carabinieri di Manduria, li hanno intercettati in quell’area. Ne è nato il conflitto a fuoco, al termine del quale uno dei due, Mastropietro, 59 anni, è morto a seguito delle lesioni riportate, nonostante l’intervento dei sanitari del 118

COMMOZIONE AI FUNERALI DEL CARABINIERE UCCISO

Grande commozione a Ostuni dove si sono svolti i funerali del carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso a Francavilla Fontana da un rapinatore. Presenti, tra gli altri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della Difesa Guido Crosetto, quello dell’Interno Matteo Piantedosi, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano; il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo; il vicecapo della Polizia Raffaele Grassi. Centinaia le persone che hanno partecipato per dare l’ultimo saluto al 59enne brigadiere, sposato e padre di due figlie, che era al suo ultimo giorno di lavoro e che tra pochi giorni sarebbe andato in pensione.