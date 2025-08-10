Tredicenne in ospedale priva di sensi dopo una festa sulla spiaggia

1 minuto per la lettura

BRINDISI – Una tredicenne è stata trovata priva di sensi e soccorsa nella notte tra Torre San Gennaro e Lido Presepe (marina di Torchiarolo) in provincia di Brindisi: l’adolescente, a bordo di un’autoambulanza, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, ma non è in pericolo di vita.

L’ipotesi principale al momento è che la ragazzina possa aver partecipato ad una festa in spiaggia dove avrebbe consumato bevande alcoliche in eccesso.

I carabinieri, intervenuti sul tratto del litorale dove la tredicenne si è sentita male prima del ricovero in ospedale, hanno accertato la presenza di diverse lattine e bottiglie di alcolici e raccolto le testimonianze dei presenti.