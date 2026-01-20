Brindisi, solaio crolla dopo un incendio: anziano trovato morto

1 minuto per la lettura

Tragedia a Tuturano, frazione di Brindisi: un incendio ha provocato il crollo parziale del solaio di un’abitazione e la morte dell’anziano proprietario dell’appartamento, un uomo di 88 anni.

BRINDISI – Tragedia questa mattina (20 gennaio) a Tuturano, frazione di Brindisi: un incendio ha provocato il crollo di parte del solaio di un’abitazione. L’episodio si è verificato intorno alle 13: le fiamme hanno interessato l’abitazione, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’anziano che si trovava all’interno. L’uomo, di 88 anni, è stato individuato dal nucleo Usar (Urban Search and Rescue) dei vigili del fuoco, impegnato nelle operazioni di smassamento. Secondo quanto riferito, a lanciare l’allarme dopo l’incendio è stata la figlia dell’anziano, che è stata successivamente soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale. Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire l’origine del rogo e le dinamiche del crollo.