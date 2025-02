2 minuti per la lettura

Grimaldi lancia la nuova nave ibrida Eco Salerno sulla rotta Catania-Brindisi-Ravenna: una rivoluzione verde nei mari italiani. Eugenio Grimaldi (executive manager del gruppo): «Trasporto marino ecologico, noi i precursori».

BRINDISI – Salpa questo mese sulla rotta Catania-Brindisi-Ravenna la Eco Salerno, la nuova nave ro-ro ibrida del Gruppo Grimaldi. Si tratta della tredicesima unità della flotta «Green Generation», composta da 14 motonavi di ultima generazione progettate per ridurre l’impatto ambientale del trasporto marittimo.

Presentata ufficialmente nel porto di Catania alla presenza di Eugenio Grimaldi, executive manager del gruppo, Attilio Montalto, segretario generale dell’Autorità portuale del mare della Sicilia Orientale, e del contrammiraglio Antonio Ranieri, comandante della direzione marittima di Catania, la Eco Salerno si distingue per le sue tecnologie all’avanguardia.

Con una capacità di 7.800 metri lineari rotabili e in grado di trasportare oltre 520 camion in un solo viaggio – più del doppio rispetto alle unità precedenti – la nuova ammiraglia offre un’efficienza raddoppiata sia in termini di carico che di consumi.

Il vero salto di qualità della nave Eco Salerno è la sua tecnologia ibrida. Durante la navigazione, le mega-batterie si ricaricano e, all’ingresso dei porti, la nave può spegnere i motori tradizionali per passare all’alimentazione completamente elettrica. A supporto, 350 metri quadrati di pannelli solari contribuiscono a raggiungere l’ambizioso traguardo della «zero emission in port».

«Siamo molto legati al porto di Catania, dove abbiamo iniziato nel 2006 – ha dichiarato Eugenio Grimaldi –. Lo sviluppo di questo porto è stato fondamentale per le nostre autostrade del mare. Abbiamo investito con le unità che trasportavano 120 camion, siamo passati a 250 e ora superiamo i 520 con le nuove eco-navi, riducendo del 40% le emissioni rispetto al “tutto strada”».

Ecosostenibilità marittima

Con l’80% del commercio mondiale che viaggia via mare, la sfida dell’impatto ambientale è cruciale. «Il trasporto marittimo incide solo per il 2% delle emissioni globali – ha sottolineato Grimaldi-. Il mondo della navigazione è molto attivo per quanto riguarda l’ecosostenibilità e noi come gruppo abbiamo raggiunto con 20 anni di anticipo quelli che sono gli obiettivi delle normative europee e mondiali per la riduzione delle emissioni».