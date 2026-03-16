Elezioni Brindisi: Angelo Pomes è il nuovo Presidente della Provincia

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Angelo Pomes, sindaco di Ostuni, è il nuovo presidente della Provincia di Brindisi: il centrosinistra vince nettamente, doppiando il centrodestra.

BRINDISI – La Provincia di Brindisi conferma la sua anima di centrosinistra. Si è concluso nel pomeriggio di oggi, 16 marzo 2026, lo spoglio per l’elezione del nuovo Presidente dell’Ente di via Puglia: il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha trionfato nettamente sullo sfidante del centrodestra, Pino Marchionna. L’affluenza alle urne è stata altissima, raggiungendo il 95%. Su 339 grandi elettori (sindaci e consiglieri comunali del territorio), hanno votato in 322. Il sistema del voto ponderato ha sancito una vittoria schiacciante per l’esponente del Partito Democratico. Angelo Pomes (Centrosinistra): 57.485 voti ponderati. Pino Marchionna (Centrodestra): 32.680 voti ponderati. Schede bianche/nulle: 14 complessive

Pomes succede a Toni Matarrelli, attuale presidente del Consiglio regionale della Puglia, consolidando l’egemonia delle forze progressiste nell’area brindisina.

La vittoria arriva nonostante una coalizione non del tutto compatta alla vigilia. Il Movimento 5 Stelle, infatti, non faceva ufficialmente parte dell’alleanza dopo il mancato accordo sul nome di Giovanni Barletta. Tuttavia, l’analisi del voto suggerisce un sostegno parziale: almeno cinque consiglieri pentastellati si sono recati alle urne, contribuendo di fatto all’ampio margine di vantaggio.

ANGELO POMES NUOVO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI: DE SANTIS ESULTA

Esulta il segretario regionale del PD, Domenico De Santis: «Abbiamo doppiato il centrodestra. Questo risultato conferma che il centrosinistra a trazione Partito Democratico è solido in tutte e sei le province pugliesi. È un punto di partenza fondamentale in vista delle elezioni amministrative di primavera». Per il neopresidente Pomes, la sfida ora si sposta sulla gestione dell’ente provinciale in una fase cruciale per i fondi del PNRR e le infrastrutture locali. Il risultato odierno viene letto dai vertici regionali come un test superato con lode, che dà la spinta al centrosinistra per le prossime sfide elettorali nei comuni della provincia.