Nel Brindisino, anteprima de “La Piazza”: premi a Cesare Fiorio e Angelo Perrino

2 minuti per la lettura

Ceglie Messapica, successo per l’anteprima de “La Piazza”. Premi a Cesare Fiorio e Angelo Perrino. Attesi numerosi ospiti politici.

CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI) – Riflettori accesi sulla kermesse politica ‘La Piazza’ con la consegna di due prestigiosi premi speciali a Cesare Fiorio e Angelo Perrino. L’anteprima di ieri sera (27 agosto) ha celebrato eccellenze del panorama sportivo, giornalistico e culturale italiano, anticipando l’inizio ufficiale della manifestazione che proseguirà fino al 30 agosto.

Anteprima de “La Piazza”: premi a Cesare Fiorio e Angelo Perrino

Fiorio, storico dirigente sportivo e manager automobilistico, già direttore sportivo Ferrari in Formula 1 e fondatore del reparto corse Lancia HF, ha ricevuto il premio La Piazza-Affaritaliani “per aver portato Ceglie e la Puglia in pole position tra i territori d’eccellenza”. Accanto a lui, l’attore Riccardo Scamarcio, che nel 2024 ha interpretato Fiorio nel film Race of Glory. Audi vs Lancia, ha contribuito a ricordare la storica vittoria della Lancia Rally 037 nel Mondiale Rally del 1983. Fiorio è anche cittadino onorario di Ceglie Messapica si prepara a “La Piazza”: premi a Cesare Fiorio e Angelo Perrino, ospiti politici di primo piano.

Ad Angelo Perrino è andato il premio La Piazza-Affaritaliani Gruppo FS Italiane, con la motivazione di “anima visionaria e voce libera dell’informazione italiana”, riconoscendo il suo contributo al giornalismo italiano indipendente e innovativo.

Ottava edizione de “La Piazza”

Oggi, la kermesse entra nel vivo con l’avvio ufficiale dell’ottava edizione, organizzata dall’associazione La Piazza, presieduta da Marcello Antelmi, editore di Affaritaliani. L’edizione 2025, intitolata ‘La Piazza fa rumore’, vedrà la partecipazione di ministri e rappresentanti politici di diversi partiti, confermandosi uno degli eventi politici estivi più attesi.

Tra gli appuntamenti di questa giornata, attesi il vicepremier e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Sabato, invece, interverranno il vicepremier Antonio Tajani e il vicepresidente esecutivo dell’Unione Europea Raffaele Fitto. Coniugando politica, sport e cultura, ‘La Piazza 2025’ promette dibattiti intensi e momenti di celebrazione delle eccellenze italiane. Ceglie Messapica sarà al centro dell’attenzione nazionale.