Coronavirus in Puglia, 730 nuovi casi e un morto

1 minuto per la lettura

L’andamento della pandemia da Coronavirus in Puglia: oggi, venerdì 16 settembre, in regione si registrano 730 nuovi casi di positività al Covid su 8.458 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza dell’8,6%. E’ stato registrato un decesso.

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 270, nella Bat 41, in provincia di Brindisi 83, nel Foggiano 84, nel Leccese 147, in provincia di Taranto 90. Sono residenti fuori regione altre 15 persone risultate positive in Puglia.

Delle 10.492 persone attualmente positive 126 sono ricoverate in area non critica (come ieri) e 8 in terapia intensiva (come ieri).