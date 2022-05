Covid in Puglia 8 maggio, 3 decessi e oltre 2.000 nuovi contagi

1 minuto per la lettura

BARI – Sono tre le persone morte con il coronavirus covid 19 in Puglia secondo il bollettino dell’8 maggio, mentre sono 2.057 i nuovi casi di contagio pari al 15% dei 13.680 test giornalieri registrati.

Inoltre, delle 93.753 persone attualmente positive, 526 (ieri 530 quindi con una riduzione di 4 unità) sono ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva (ieri 27 quindi anche in questo caso con un calo seppur minimo nelle ultime 24 ore).

Dall’inizio della pandemia di covid in Puglia ad oggi 8 maggio 2022 sono stati individuati 1.091.408 casi su un totale di 10.709.137 test eseguiti. Mentre coloro che hanno superato la malattia sono 989.306.

Con i tre decessi registrati oggi il totale delle vittime sale a 8.349 persone.

I nuovi casi di contagio ripartiti per provincia di scoperta sono così distribuiti (tra parentesi il totale dei casi riscontrati da inizio pandemia):