Coronavirus in Puglia, 518 nuovi casi e 1 morto. Calano i ricoveri in terapia intensiva

L’andamento della pandemia in Puglia: oggi 518 nuovi casi di coronavirus su 6.046 test giornalieri registrati con una incidenza ancora in calo dell’8,5%. Si registra un decesso.

I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari: 179; Bat: 33; Brindisi: 39; Foggia: 88; Lecce: 102; Taranto: 67. I residenti fuori regione sono otto e due di provincia non definita.

Delle 27.070 persone attualmente positive, 306 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 302) e 13 in terapia intensiva (ieri erano 12).

I ricoveri sono in progressivo calo. Nelle rianimazioni il tasso di occupazione dei posti letto è sceso ora al 2%, sotto la media nazionale; mentre nei reparti di Medicina, nell’ultima settimana si è passati dal 12 al 10%, due punti percentuali in più rispetto alla media nazionale che è dell’8%.