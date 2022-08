Coronavirus covid 19 in Puglia al 14 agosto 2022: 1.335 nuovi casi

1 minuto per la lettura

Secondo il bollettino diffuso dalla Regione Puglia riguardo l’andamento della pandemia di coronavirus covid 19 nel territorio regionale oggi, 14 agosto 2022, si registrano 1.335 nuovi casi di positività al Covid su 7.640 test effettuali nelle ultime 24 ore per una incidenza del 14,5%.

Nel corso delle ultime ore non si registrano nuovi decessi in Puglia collegati al coronavirus covid 19 il che vuol dire che i decessi restano fermi a quota 8.918.

Da inizio emergenza i casi individuati nel territorio regionale diventano quindi 1.431.009 su un totale di 12.313.863 test eseguiti. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Puglio hanno superato l’infezione 1.384.518 persone.

I tecnici hanno individuato i nuovi casi nelle varie province pugliesi . I,n particolare a Bari 324 nuovi casi, Bat 70 nuovi casi, Brindisi 138 nuovi casi, Foggia 163 nuovi casi, Lecce 374 nuovi casi, Taranto 186 nuovi casi.

Tra i residenti fuori regione le verifiche hanno consentito di individuare altre 69 persone positive mentre è in definizione la provincia per altri 11 casi.

Delle 37.573 persone positive al covid in Puglia 394 al 14 agosto sono ricoverate in area non critica (ieri erano 398) e 15 in terapia intensiva (stesso numero di ieri).

