Coronavirus in Puglia, il bollettino di martedì 4 ottobre: sono 442 i nuovi positivi registrati in regione su 8.059 test effettuati. Non si registrano decessi.

Le persone attualmente positive sono 12.280. Sei i ricoverati in terapia intensiva e 115 le persone ricoverate in area non critica.