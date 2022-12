Coronavirus in Puglia, 420 nuovi casi e 2 morti

1 minuto per la lettura

Coronavirus in Puglia, oggi, lunedì 19 dicembre, in regione si registrano 420 nuovi casi di positività al Covid su 4.671 test per una incidenza del 9%. Sono due le persone decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 110, nella provincia Bat 26, in quella di Brindisi 48, nel Foggiano 67, nel Leccese 117, in provincia di Taranto 44. Sono residenti fuori regione altre 6 persone risultate positive in Puglia.

Delle 17.144 persone attualmente positive 277 sono ricoverate in area non critica (ieri 270) e 10 in terapia intensiva (ieri 12).

