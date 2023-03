Covid in Puglia 5 marzo, scende l’incidenza ma si registrano due morti

1 minuto per la lettura

Scende l’incidenza del contagio da coronavirus covid 19 in Puglia, al 5 marzo solo 100 nuovi casi ma si registrano altri due decessi

BARI – Ci sono altri 100 nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 3.347 test giornalieri registrati, con l’incidenza che cala al 2,9% (ieri era 3,3%). Due persone sono morte mentre il numero dei ricoverati in area non critica è sceso a 90 (ieri erano 95) e resta stabile quello dei ricoveri in terapia intensiva (4).

Questa la distribuzione dei nuovi casi per provincia: Bari, 35; Bat, 5; Brindisi, 11; Foggia, 10; Lecce, 26; Taranto, 14. Le persone attualmente positive sono 2.903.

COVID IN PUGLIA, I DATI GENERALI AGGIORNATI DOPO IL BOLLETTINO DEL 5 MARZO

Dall’inizio dell’emergenza pandemica del Coronavirus Covid 19 le persone contagiate in Puglia sono state 1.627.214 mentre le persone che hanno superato la malattia sono 1.614.655. Il numero complessivo di coloro che hanno perso la vita è di 9.656 mentre gli attualmente positivi al coronavirus covid 19 in Puglia sono, come detto, 2.903.

Per quanto riguarda la ripartizione su base provinciale del contagio, il bollettino evidenzia che la provincia con più contagi è Bari (521.195) seguita da Lecce (346.571), Foggia (226.171), Taranto (218.887), Brindisi (155.816) e Bat (136.038). Infine 17.152 persone contagiate in Puglia sono residenti fuori regione mentre 5.384 casi sono in fase di verifica e attribuzione territoriale

