Maltempo, diramata allerta meteo in Puglia

Venti forti in tutta la Puglia e rischio elevato di mareggiate: la Protezione civile dirama l’allerta meteo

BARI – L’ondata di maltempo che sta vessando il Sud Italia non risparmia neppure la Puglia che tra oggi (17 febbraio 2026) e domani sarà investita da forti venti. Per questo motivo, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Puglia ha emanato un’allerta meteo dalle ore 20,00 di oggi e fino alla mezzanotte, per venti da forti a burrasca nord-occidentali, ovunque in attenuazione dalla serata.

Previste dunque mareggiate lungo le coste esposte. Dalla mezzanotte alle 9:00 di domani mattina, venti forti occidentali. Dalle ore 20:00 di oggi fino a mezzanotte, allerta gialla per rischio vento su tutta la Puglia Centrale. Dalla mezzanotte alle 9:00 di domani allerta gialla per rischio vento su Puglia Centrale Adriatica e bacini del Lato e del Lenne.