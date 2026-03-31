Maltempo: allerta arancione in Puglia, scuole chiuse a Taranto e Brindisi

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Ancora maltempo in Puglia, diramata l’allerta arancione; i Comuni di Taranto e Brindisi dispongono la chiusura delle scuole

Allerta arancione domani in Puglia in tutto il territorio per precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. Lo ha lanciato la sezione regionale della Protezione civile da stasera alle 12 e per le 24 ore successive. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Sono attesi “significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle zone golenali”. Il rischio atteso è dovunque di tipo idrogeologico e, per alcune aree, idraulico, per la presenza di corsi d’acqua.

Per l’allerta meteo arancione in tutta la Puglia, con previsione di temporali e raffiche di vento, domani a Brindisi e Taranto resteranno chiuse le chiuse e analoghe ordinanze sono state emesse anche per i parchi cittadini e gli spazi all’aperto, a salvaguardia della pubblica incolumità.

Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha disposto la chiusura delle scuole, dei parchi pubblici e dei cimiteri di Brindisi e Tuturano. A Taranto il sindaco Piero Bitetti ha firmato un provvedimento con cui dispone in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, degli asili nido e delle attività formative superiori; ciò a tutela della pubblica incolumità per possibilità di caduta di alberi, rami o altri oggetti.

Il Comune, inoltre, ha attivato le strutture competenti per la vigilanza e la chiusura di parchi e giardini pubblici recintati ai quali sarà vietato l’accesso. Chiusi al pubblico anche i cimiteri, garantendo esclusivamente le attività funerarie indifferibili.