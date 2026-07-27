Deficit sanitario in Puglia: il Consiglio regionale stanzia 35 milioni di fondi propri

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Sono 35 milioni di euro la cifra di fondi propri del Consiglio regionale stanziati per coprire il deficit sanitario in Puglia e contribuire al ripiano del disavanzo della sanità pubblica

BARI – Il Consiglio regionale della Puglia destina 35 milioni di euro di risorse proprie accantonate per contribuire al ripiano del disavanzo della sanità pubblica. Ad annunciarlo è il presidente della Commissione Bilancio, Ubaldo Pagano, a margine dell’approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028: “Un doveroso atto di responsabilità istituzionale — dichiara Pagano — per tutelare il diritto alla salute e alleggerire il peso dei sacrifici chiesti ai cittadini”.

“In una fase complessa, nella quale stiamo chiedendo a tanti pugliesi un sacrificio per garantire la tenuta della sanità pubblica pugliese, il Consiglio regionale ha scelto di fare fino in fondo la propria parte”. Lo dichiara il presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Puglia, Ubaldo Pagano, al termine dei lavori della Commissione di questa mattina (27 luglio 2026).

Approvata, tra gli altri atti, anche la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza recante il Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026 – 2028 del Consiglio regionale.

“Abbiamo condiviso la decisione di destinare 35 milioni di euro, provenienti da somme accantonate e non ancora utilizzate dal Consiglio regionale, per contribuire al ripiano del disavanzo sanitario. È un doveroso atto di responsabilità istituzionale: in un momento come questo il miglior impiego possibile di quelle risorse era metterle a disposizione della sanità pubblica, contribuendo a ridurre il fabbisogno di risorse e, di conseguenza, ad alleggerire quanto più possibile il peso che stiamo chiedendo a tanti pugliesi di sopportare. Le istituzioni devono dare il buon esempio. Per questo il Consiglio regionale ha scelto di destinare risorse proprie a un obiettivo che riguarda l’intera comunità pugliese: tutelare il diritto alla salute e concorrere, con responsabilità, al risanamento dei conti della sanità regionale”.