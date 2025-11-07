Investito da un trattore mentre fa jogging nel Foggiano, muore un 70enne

1 minuto per la lettura

Tragedia ad Ascoli Satriano: pensionato di 70 anni investito da un trattore mentre fa jogging, muore sul colpo.

ASCOLI SATRIANO (FOGGIA) – Una tranquilla mattinata di sport si è trasformata in tragedia lungo la strada provinciale 90, alle porte di Ascoli Satriano (Foggia). Un uomo di 70 anni, pensionato e residente nella zona, è morto dopo essere stato investito da un trattore mentre faceva jogging. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto fuori dal centro abitato, in un tratto di strada di campagna poco trafficato. Il mezzo agricolo, condotto da un agricoltore del posto, avrebbe travolto l’uomo mentre percorreva il ciglio della carreggiata.

L’autista del trattore si è immediatamente fermato per prestare soccorso, allertando i carabinieri e il 118. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, per il 70enne non c’era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma per i rilievi e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. «È stato un tragico incidente che ha scosso tutta la nostra comunità», ha dichiarato il sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone, esprimendo cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima.