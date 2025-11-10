Pedone 26enne investito a Foggia mentre attraversa, è grave

1 minuto per la lettura

FOGGIA – Momenti di paura ieri sera in via Telesforo, un’arteria solitamente molto trafficata di Foggia: un pedone di 26 anni è stato investito mentre attraversava la strada, riportando gravi ferite.

Pedone 26enne investito a Foggia: è grave

Secondo le prime ricostruzioni, il pedone stava attraversando quando un’autovettura, guidata da un uomo di 36 anni, lo ha urtato. L’automobilista si è immediatamente fermato, prestando i primi soccorsi e chiamando il 118. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso, dove è ricoverato in condizioni serie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e sottoposto il conducente a tutti i controlli del caso, risultati negativi. Le autorità stanno ora indagando per chiarire con precisione la dinamica dell’investimento.