X
<
>

Pedone 26enne investito a Foggia mentre attraversa, è grave

| 10 Novembre 2025 14:03 | 0 commenti

Pedone 26enne investito a Foggia mentre attraversa, è grave

foggia, investito, pedone
1 minuto per la lettura

Un giovane di 26 anni è stato investito ieri sera mentre attraversava via Telesforo, una delle arterie più trafficate di Foggia. È ricoverato in gravi condizioni.

FOGGIA – Momenti di paura ieri sera in via Telesforo, un’arteria solitamente molto trafficata di Foggia: un pedone di 26 anni è stato investito mentre attraversava la strada, riportando gravi ferite.

Pedone 26enne investito a Foggia: è grave

Secondo le prime ricostruzioni, il pedone stava attraversando quando un’autovettura, guidata da un uomo di 36 anni, lo ha urtato. L’automobilista si è immediatamente fermato, prestando i primi soccorsi e chiamando il 118. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso, dove è ricoverato in condizioni serie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e sottoposto il conducente a tutti i controlli del caso, risultati negativi. Le autorità stanno ora indagando per chiarire con precisione la dinamica dell’investimento.

Ti potrebbe interessare anche:


West Nile, secondo caso nel Foggiano: infetto un altro cavallo
-------------------------
Vibonese, positivo il presidente Caffo. Un dirigente ricoverato in ospedale e rinviata la partita col Foggia
-------------------------
Vandalismo a Orsara: un paese sotto attacco, il sindaco denuncia
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI