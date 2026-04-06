Roseto Valfortore, l’Esercito e i Vigili del Fuoco in campo contro l’isolamento

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Esercito e Vigili del Fuoco lavorano per rompere l’isolamento di Roseto Valfortore, liberando la provinciale 129 dopo l’alluvione nei Dauni.

ROSETO VALFORTORE (FOGGIA) – Una corsa contro il tempo per spezzare l’assedio di fango e detriti che da cinque giorni tiene sotto scacco Roseto Valfortore. Nel cuore dei Monti Dauni, la macchina della Protezione Civile si è messa in moto con uno schieramento straordinario. Da questa mattina, 6 aprile 2026, il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia e i reparti dell’Esercito Italiano lavorano fianco a fianco per ripristinare i collegamenti vitali. Dopo l’alluvione dei giorni scorsi, il piccolo comune è rimasto isolato a causa del crollo parziale della carreggiata sulla Provinciale 130 e di una serie di frane che hanno investito la Provinciale 129 (il collegamento verso Biccari).

Proprio su quest’ultima arteria si stanno concentrando gli sforzi odierni. Nonostante un nuovo cedimento registrato nella giornata di ieri, l’intervento urgente mira a liberare almeno una corsia di marcia entro mercoledì. Questo consentirebbe il passaggio dei mezzi di soccorso e dei rifornimenti, alleviando il disagio della popolazione. La gravità della situazione è stata confermata dal sorvolo in elicottero effettuato nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme al Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Le massime autorità hanno assicurato il massimo supporto per una gestione rapida dell’emergenza, definendo prioritaria l’uscita dall’isolamento della comunità rosetana.

IL PIANO DEGLI INTERVENTI CONTRO L’ISOLAMENTO DI ROSETO VALFORTORE

La strategia di recupero si divide su due fronti principali. Lavori in corso per la rimozione dei detriti franosi e il consolidamento del piano stradale danneggiato sulla Sp 129 Roseto-Biccari. E, sulla Sp 130 (Collegamento con la Piana) che è l’arteria principale verso Foggia. Qui gli interventi di messa in sicurezza del tratto crollato dovrebbero iniziare ufficialmente domani. L’impiego di mezzi speciali dell’Esercito risulta fondamentale per operare in un contesto geomorfologico reso estremamente fragile dalle piogge torrenziali. La sinergia tra i diversi corpi dello Stato rappresenta in queste ore l’unica speranza per i cittadini dei Monti Dauni di vedere ripristinata la normalità in tempi brevi.