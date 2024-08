Foggia, sequestrati 500 kg di esplosivi in un edificio

1 minuto per la lettura

Sequestrati 500 kg di esplosivi ad alto potenziale all’interno di un edificio. L’operazione della Guardia di Finanza di Foggia, su delega della Procura, ha portato all’arresto di una persona, ora in carcere.

La Guardia di Finanza di Foggia ha sequestrato 500 kg di esplosivi ad alto potenziale all’interno di un edificio situato nel quartiere CEP del capoluogo. L’operazione, condotta su delega della Procura della Repubblica, ha portato all’arresto di una persona, ora detenuta in carcere.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto anche centinaia di giochi pirotecnici di grosse dimensioni, detenuti illegalmente, quasi un chilogrammo di hashish, oltre 100 mila euro in contanti, una pistola a salve priva di tappo rosso, bilance di precisione e materiali necessari per la preparazione di involucri esplosivi.

Nel seminterrato dello stesso edificio, i militari hanno scoperto un deposito contenente più di 4.000 manufatti esplodenti, insieme a ulteriori strumenti per il confezionamento degli stessi. Una squadra di artificieri della Polizia di Stato è intervenuta per mettere in sicurezza l’area, rimuovendo il materiale esplosivo. Successivamente, gli esplosivi sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziale a una struttura specializzata.