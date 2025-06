1 minuto per la lettura

Spaccio di droga e armi: 15 arresti nel Foggiano. Gli indagati sono accusati a vario titolo di reati in materia di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine, finalizzate alla commissione di ulteriori delitti contro il patrimonio e reati contro l’incolumità personale.

FOGGIA – Questa mattina (10 giugno), la Guardia di Finanza di Lucera, su disposizione della magistratura di Foggia, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone -14 in carcere e una ai domiciliari – coinvolte in un giro di spaccio di sostanze stupefacenti e traffico illecito di armi nel Foggiano.

Spaccio di droga e armi nel Foggiano: 15 arresti, le indagini

Le indagini, avviate diversi mesi fa e supportate da intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, nonché da videoriprese, appostamenti e pedinamenti, hanno consentito di raccogliere elementi probatori rilevanti che hanno portato all’identificazione e al fermo degli indagati, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine. Gli indagati sono accusati a vario titolo di traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi clandestine, reati finalizzati alla commissione di estorsioni, rapine e reati contro l’incolumità personale.

Durante le indagini, la Guardia di Finanza ha sequestrato un fucile a canne mozze modificato, pronto all’uso, sostanze stupefacenti, materiale per il confezionamento delle dosi e appunti legati alla contabilità del mercato illecito. Sono tre gli arresti in flagranza di reato. L’attività investigativa ha consentito di intervenire tempestivamente per impedire la realizzazione di ulteriori reati pianificati dal gruppo, bloccando così il flusso di profitti illeciti destinati al reinvestimento nelle attività criminali.