Scoperta fabbrica clandestina di sigarette in Puglia: 10 denunciati, danni milionari per lo Stato

Scoperta fabbrica clandestina di sigarette in Puglia: l’operazione della Guardia di Finanza partita da Palermo porta al sequestro di un impianto hi-tech a Stornara. Prodotte 2 milioni di sigarette al giorno, evasi oltre 80 milioni di euro l’anno.

STORNARA (FOGGIA) – Un’industria fantasma, perfettamente attrezzata e capace di sfornare due milioni di sigarette al giorno, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza in Puglia, nel Comune di Stornara (Foggia). Si tratta di una vera e propria fabbrica del contrabbando, costruita secondo standard tecnologici all’avanguardia, il cui valore supera 1,3 milioni di euro. Dieci persone di nazionalità ucraina e bulgara sono state denunciate per produzione illegale di tabacchi lavorati e contraffazione di marchi.

L’operazione, condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo su delega della Procura europea (EPPO) – ufficio di Palermo – è partita a seguito di alcuni sequestri effettuati nel capoluogo siciliano nei mesi scorsi. Gli sviluppi investigativi hanno permesso di risalire all’intera filiera logistica del contrabbando, fino all’individuazione dello stabilimento in Puglia. Le perquisizioni sono state eseguite con il supporto delle Fiamme Gialle di Foggia e Bari.

Fabbrica clandestina di sigarette in Puglia

Il capannone, situato in un’area di oltre 3.000 metri quadrati su due livelli, di cui uno seminterrato, ospitava un sofisticato impianto industriale dotato di macchinari per la miscelazione, la lavorazione del tabacco, l’assemblaggio e il confezionamento delle sigarette. Al suo interno, i finanzieri hanno rinvenuto: 45 bancali di sigarette pronte, per un totale di circa 13 tonnellate di prodotto; 93 bancali di precursori; 165 sacchi di tabacco triturato.

Materiali per l’imballaggio con loghi contraffatti di marchi noti come Marlboro e Chesterfield

Le dieci persone trovate all’interno dello stabilimento vivevano in condizioni precarie, alloggiate in stanze di fortuna ricavate nello stesso edificio.

Sequestri anche ad Andria

Un secondo sito produttivo, collegato alla stessa rete logistica, è stato individuato ad Andria. Sequestrati ulteriori materiali destinati alla produzione e al confezionamento delle sigarette.

Danni milionari per lo Stato

Secondo quanto dichiarato dalla Guardia di Finanza, la fabbrica era in grado di garantire un profitto illecito stimato in 350 mila euro al giorno, pari a oltre 120 milioni di euro l’anno. Un danno per le finanze pubbliche – tra accise e IVA evasa – stimato in circa 80 milioni di euro. Le sigarette sequestrate, se immesse sul mercato, avrebbero generato un’evasione di 3,2 milioni di euro solo in tributi.