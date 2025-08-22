1 minuto per la lettura

Assalto a bancomat con esplosivo nel Foggiano: colpo a Zapponeta. Ignoti hanno preso di mira lo sportello automatico delle Poste in via Isonzo. I malviventi hanno utilizzato un rudimentale ordigno esplosivo, causando gravi danni.

ZAPPONETA (FOGGIA) – Momenti di paura questa notte (22 agosto) a Zapponeta (Foggia): ignoti hanno preso di mira lo sportello automatico delle Poste in via Isonzo. I malviventi hanno fatto esplodere un rudimentale ordigno esplosivo, causando ingenti danni al bancomat al bancomat dell’ufficio postale e mettendo in allarme l’intera comunità.

Assalto a bancomat con esplosivo nel Foggiano: le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che hanno immediatamente transennato l’area e avviato le indagini. Al momento non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a impossessarsi di denaro: i militari stanno effettuando verifiche con i responsabili delle Poste per quantificare l’eventuale bottino. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dell’ufficio postale, che potrebbero fornire elementi utili all’identificazione degli autori.