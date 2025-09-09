Nel Foggiano, due esplosioni distruggono il bancomat: bottino da 60mila euro

1 minuto per la lettura

Nel Foggiano, due esplosioni distruggono lo sportello bancomat della Banca Popolare di Milano. Malviventi fuggono via con un bottino da 60mila euro.

ACCADIA (FOGGIA) – Un’escalation criminale scuote il Foggiano. Nella notte tra domenica e lunedì, il piccolo Comune di Accadia è stato colpito da due esplosioni. Un gruppo di malviventi ha fatto saltare lo sportello bancomat della Banca Popolare di Milano ed è riuscito a fuggire con un bottino stimato tra 50 e 60mila euro.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, i banditi hanno utilizzato una “marmotta”, un ordigno esplosivo rudimentale ormai tristemente noto negli assalti a sportelli automatici. Le esplosioni, violentissime, hanno svegliato l’intera comunità e causato danni ingenti non solo alla banca, ma anche a un negozio adiacente, la cui vetrina è stata distrutta.

Le indagini sono in corso. Gli investigatori stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili. Nel frattempo, Accadia rimane senza sportello bancario: l’unico servizio disponibile è l’ufficio postale con il Bancoposta, una soluzione insufficiente per le esigenze della popolazione locale. Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di attacchi a sportelli e rapine nel Foggiano. La sequenza di attentati conferma la vulnerabilità degli istituti di credito nelle aree più isolate e mette sotto pressione le forze dell’ordine, impegnate a contenere una criminalità sempre più audace e tecnologicamente preparata.