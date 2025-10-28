Assalto a portavalori nel maceratese, in azione banda di Cerignola

2 minuti per la lettura

Tentata rapina a due furgoni portavalori sull’A14, in azione banda di Cerignola, un commando armato blocca l’autostrada a Porto Recanati, tre arresti e quattro ricercati.

È stata un’azione coordinata ma finita nel caos quella messa in atto da un commando di sette persone lungo il tratto marchigiano dell’A14, all’altezza di Porto Recanati (Macerata). L’obiettivo: due furgoni portavalori diretti verso sud. Il bilancio: tre persone arrestate, quattro ancora ricercate e una corsia dell’autostrada rimasta chiusa per ore.

Un commando composto da sette persone ha tentato ieri pomeriggio, lunedì 27 ottobre, l’assalto a due furgoni portavalori diretti verso sud, nel tratto marchigiano dell’A14, provocando la chiusura dell’autostrada fra Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche. Tre uomini originari di Cerignola (Foggia) arrestati dai carabinieri di Macerata, mentre altri quattro complici sono ancora ricercati e in fuga.

ASSALTO A PORTAVALORI, LA DINAMICA

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, il gruppo ha bloccato i due veicoli con tre auto e ha sparato alle gomme usando armi semiautomatiche. Nei tentativi di aprire i furgoni portavalori — utilizzando esplosivi e attrezzi meccanici — i malviventi non sono riusciti nel colpo. Prima di fuggire, hanno incendiato le auto e colpito le gomme di un’autocisterna, che si è messa di traverso bloccando il traffico.

L’ARRESTO DEI RAPINATORI, TUTTI DI CERIGNOLA

Intercettati dai carabinieri, i rapinatori sono fuggiti incendiando due delle auto e abbandonando la terza. All’uscita dall’A14, il gruppo ha rubato un furgone a un vivaista: uno dei complici, ferito al polpaccio sinistro probabilmente dal fuoco di una guardia giurata, lasciato sul posto ed è ora ricoverato in ospedale sotto custodia. Altri due fermati a bordo del furgone rubato e portati in stato di arresto.

QUATTRO RAPINATORI IN FUGA

Le autorità stanno proseguendo le ricerche dei quattro componenti ancora in fuga. L’autostrada è rimasta chiusa per ore in entrambi i sensi, creando forti disagi al traffico.