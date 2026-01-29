Foggia, estorsione col “cavallo di ritorno”: minorenne arrestato in flagranza

1 minuto per la lettura

“Cavallo di ritorno”: 14enne arrestato a Foggia per estorsione: il minorenne chiedeva riscatto per un’auto rubata. Già noto per violenza, è nel carcere minorile di Potenza.

FOGGIA – La criminalità minorile torna a scuotere la città di Foggia. Un ragazzino di soli 14 anni è stato arrestato oggi 29 gennaio 2026, dagli uomini della Squadra Mobile con l’accusa di estorsione in concorso. Il giovanissimo è stato sorpreso in flagranza mentre tentava di riscuotere il riscatto per la restituzione di un’auto rubata, una pratica criminale nota come “cavallo di ritorno”. Tutto ha avuto inizio quattro giorni fa, quando un cittadino ha denunciato il furto della propria vettura. Poco dopo la denuncia, l’uomo è stato contattato da uno sconosciuto che, con toni minatori, ha richiesto un’ingente somma di denaro per far sì che il proprietario potesse rientrare in possesso del mezzo. Invece di cedere al ricatto, la vittima ha scelto la legalità: ha contattato il 112 raccontando ogni dettaglio.

Gli investigatori hanno quindi organizzato un servizio di appostamento nel luogo fissato per lo scambio. All’appuntamento, per ritirare i contanti, si è presentato proprio il quattordicenne, immediatamente bloccato dai poliziotti.

ARRESTATO PER ESTORSIONE, IL PROFILO DEL MINORENNE DI FOGGIA

L’arresto del minore è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Nonostante la giovanissima età, il ragazzo non era un volto nuovo per gli uffici di Polizia. Risulta infatti già ritenuto responsabile, insieme ad altri complici, di una violenta aggressione avvenuta lo scorso ottobre ai danni di un altro giovane foggiano. Data la gravità dei fatti e i precedenti specifici, il quattordicenne è stato trasferito presso l’istituto penitenziario minorile di Potenza. Nel frattempo, le indagini proseguono a ritmo serrato per identificare i complici che hanno partecipato al furto dell’auto e alla gestione della richiesta estorsiva.