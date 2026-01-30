Assalti ai bancomat, sgominata banda nel foggiano

2 minuti per la lettura

Colpo alla banda degli assalti agli sportelli Bancomat ATM tra Foggia e Catania. I Carabinieri di Cerignola fermano 5 ragazzi per furti con esplosivo, armi e riciclaggio.

CERIGNOLA (FG) – I Carabinieri di Cerignola interrompono la scia di colpi agli sportelli ATM che terrorizza gli istituti di credito di mezza Italia. I militari eseguono cinque provvedimenti di fermo, disposti dalla Procura di Foggia, contro un’associazione a delinquere specializzata in furti aggravati, detenzione di armi e riciclaggio.

ASSALTI AI BANCOMAT, FERMATA BANDA

I soggetti coinvolti hanno un’età compresa tra i 20 e i 26 anni. Quattro giovani finiscono in manette in provincia di Foggia, mentre il quinto si trova nel Catanese. Gli indagati risiedono stabilmente tra i centri di Orta Nova, Carapelle e Borgo Mezzanone.

LA TECNICA DELLA MARMOTTA

L’inchiesta conta complessivamente 13 indagati. Gli investigatori avviano le ricerche nel settembre 2025, dopo una serie di assalti a banche e uffici postali su tutto il territorio nazionale. Il gruppo criminale utilizza la pericolosa tecnica della “marmotta”: i malviventi inseriscono un ordigno esplosivo nelle fessure degli sportelli per scardinarli e prelevare il contante.

L’organizzazione opera secondo uno schema militare preciso. Autisti che guidano auto di grossa cilindrata (rubate o a noleggio). Vedette e staffettisti: controllano il territorio per segnalare l’arrivo delle forze dell’ordine. Esecutori: piazzano l’esplosivo e recuperano il denaro.

ASSALTO AI BANCOMAT IL BOTTINO E I SEQUESTRI

Il volume d’affari stimato della banda si aggira intorno ai 40.000 euro. Durante le operazioni di perquisizione, i Carabinieri sequestrano una pistola clandestina e diversi candelotti esplosivi pronti all’uso.

I Giudici per le indagini preliminari di Foggia e Catania convalidano i fermi e dispongono la custodia cautelare in carcere per i cinque principali sospettati. La base logistica del gruppo rimane saldamente ancorata nel foggiano, tra i comuni di Cerignola, Orta Nova e Carapelle, da dove partono le spedizioni verso il resto d’Italia.