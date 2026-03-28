Foggia, 37enne ferito a colpi di pistola, quattro arresti

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Quattro presunti esponenti di un clan mafioso agli arresti per tentata estorsione nei confronti di un 37enne di Foggia ferito a colpi di pistola

FOGGIA – Volevano costringere con violenza e minaccia un uomo di 37 anni, di Foggia, a consegnare loro un orologio, di provenienza delittuosa, del valore di circa 160.000 euro. Per non aver obbedito alla richiesta è stato ferito da un colpo di pistola alla coscia sinistra. Il fatto risale allo scorso 14 marzo.

La polizia di Stato e i carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari nei confronti di quattro indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati, aggravati dal metodo mafioso, di tentata estorsione e lesioni personali pluriaggravate, detenzione e porto illeciti di arma comune da sparo. Svolta congiuntamente dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia e dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale dell’Arma l’attività investigativa.

I quattro destinatari del provvedimento sono ritenuti appartenenti o vicini alla Società foggiana, associazione mafiosa del capoluogo dauno. Di qui l’aggravante. Il provvedimento ha anche l’obiettivo di scongiurare la recrudescenza di episodi delittuosi nell’ambito degli ambienti criminali foggiani. I giudici per le indagini preliminari, al termine delle udienze di convalida, hanno riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza, disponendo misure cautelari a carico dei quattro indagati.