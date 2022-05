Scritte no vax nel Foggiano, denunciata una 31enne

1 minuto per la lettura

Sarebbe l’autrice di alcune scritte no vax e insulti verso il governo, apparse sui muri di un istituto scolastico e di un hub vaccinale a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Per questo motivo un donna di 31 anni è stata denunciata da agenti della Digos di Foggia perché ritenuta responsabile.

“I vaccini uccidono” le scritte che avevano scosso la comunità locale. Erano accompagnate dalla lettera «W” cerchiata, presumibilmente riconducibile a forme di contestazione nell’ambito del movimento no vax.

Sono stati trovati e sequestrati, inoltre, diversi adesivi che sarebbero stati affissi in diverse parti della città e alcune bombolette spray di colore rosso utilizzate per imbrattare i muri.

