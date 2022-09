Spari al luna park di Manfredonia, il responsabile si è costituito

1 minuto per la lettura

Si è costituito il presunto responsabile degli spari al luna park di Manfredonia, la sera del 31 agosto mentre era in corso la festa patronale.

Si tratta di Michele Vairo, 24 anni, che con alcuni colpi di arma da fuoco avrebbe ferito a una gamba Giovanni Latorre, 46 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Il fatto destò grande scalpore soprattutto per i rischi che corse la folla che gremiva l’area. Il giovane, che è stato arrestato, si è consegnato alla Polizia di Stato facendo anche trovare l’arma utilizzata. Il 24enne è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e denunciato per tentativo di omicidio.

Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che poche ore prima dell’agguato Vairo aveva litigato con il figlio di Giovanni La Torre per questioni private.