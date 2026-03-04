Foggia, cassazione conferma condanne per il clan Sinesi – Francavilla: 5 arresti

2 minuti per la lettura

La Cassazione ha confermato le condanne per il clan Sinesi – Francavilla: 5 arresti degli esponenti della mafia di Foggia dediti a truffe agroalimentari transnazionali.

FOGGIA – La giustizia mette il sigillo definitivo sull’operazione “Grande Carro”. I Carabinieri del ROS hanno dato esecuzione a cinque ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale di Bari, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che IL 12 febbraio 2026 ha reso irrevocabili le condanne per gli indagati che avevano scelto il rito abbreviato. Il verdetto conferma l’esistenza e la piena operatività di un’articolazione della batteria “Sinesi-Francavilla”, colonna portante della cosiddetta “Società Foggiana”.

L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Bari, ha svelato la mutazione genetica del clan. Sebbene la violenza armata rimanga lo strumento principale per il controllo del territorio tra Foggia, Orta Nova, Ascoli Satriano e Cerignola, l’organizzazione ha intrapreso una strategia imprenditoriale sofisticata. I tentacoli del sodalizio si erano estesi ben oltre i confini pugliesi — toccando Rimini e l’Alta Irpinia — e addirittura quelli nazionali, con proiezioni in Romania, Repubblica Ceca e Bulgaria. Il core business? Settori ritenuti più “sicuri” e remunerativi, come quello energetico e quello agroalimentare, attraverso truffe sistematiche per l’ottenimento di erogazioni pubbliche nazionali ed europee.

FOGGIA, CLAN SINESI – FRANCAVILLA ARRESTI E CONDANNE

I provvedimenti restrittivi colpiscono figure chiave del sodalizio, condannate a vario titolo per associazione mafiosa armata, estorsione, detenzione di esplosivi e truffa aggravata. Ecco il dettaglio delle pene definitive: Cristoforo Aghilar, 43 anni (11 anni di reclusione), Vincenzo Buonavita, 45 ani (8 anni e 10 mesi di reclusione), Adriano Leone, 40 anni (11 anni di reclusione), Cono Morena, 68 anni (6 anni e 7 mesi e 10 giorni di reclusione) e Michele Pelosi 56 anni (12 anni di reclusione).

L’importanza di questo passaggio giudiziario è duplice. Da un lato sancisce la permanenza storica della batteria Sinesi-Francavilla, attiva fin dagli anni ’90; dall’altro certifica la capacità della mafia foggiana di infiltrarsi nei gangli vitali dell’economia legale. Mentre per questi cinque si aprono definitivamente le porte del carcere, resta aperto il fronte giudiziario presso il Tribunale di Foggia, dove prosegue il processo con rito ordinario per altri 19 imputati.