Minaccia passanti con una spranga in centro a Foggia: bloccato

Foggia, panico in centro: uomo brandisce spranga, bloccato dai passanti. L’episodio ha suscitato la reazione della community sociale “Difendiamo il quartiere ferrovia”.

FOGGIA – Attimi di paura in centro a Foggia. Questa mattina, 22 agosto, un uomo in evidente stato di alterazione ha seminato il panico tra i passanti brandendo una spranga di ferro e minacciando chiunque incontrasse sul suo cammino. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, uno straniero, avrebbe iniziato dalla villa comunale, danneggiando alcune panchine, per poi dirigersi verso l’isola pedonale, colpendo tutto ciò che trovava davanti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Alcune persone presenti sul posto sono riuscite a bloccare l’uomo, trattenendolo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha trasportato l’uomo in ospedale per accertamenti. L’episodio ha immediatamente suscitato la reazione della community sociale “Difendiamo il quartiere ferrovia” di Foggia, che denuncia come simili eventi siano ormai all’ordine del giorno: «I cittadini non possono più vivere nella paura, né rassegnarsi a vedere il proprio quartiere ridotto a una zona di degrado e insicurezza quotidiana». La vicenda riapre il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla gestione delle emergenze in città, ponendo nuovamente l’accento sulla necessità di interventi concreti per garantire la tranquillità dei cittadini.