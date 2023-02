Omicidio Hbaby nel Foggiano, identificato il presunto assassino

1 minuto per la lettura

Omicidio nel Foggiano, i carabinieri hanno identificato il presunto assassino di Said El Hbaby il cui cadavere è stato ritrovato a Cerignola

CERIGNOLA – Un cittadino marocchino di 49 anni è stato fermato dai carabinieri perché ritenuto responsabile dell’omicidio del connazionale Said El Hbaby, di 44 anni, incensurato bracciante agricolo ucciso con alcune coltellate al torace in località Borgo Tressanti nelle campagne di Cerignola (Foggia) nella notte tra il 18 e il 19 febbraio scorsi.

Alla identificazione si è arrivati grazie anche ad alcune testimonianze.

OMICIDIO A CERIGNOLA NEL FOGGIANO, IL RITROVAMENTO DEL CADAVERE DI HBABY

La vittima, come detto, si chiamava Said El Hbaby, 44 anni. Il suo cadavere è stato ritrovato nelle campagne di Cerignola in provincia di Foggia nelle vicinanze di un casolare in località Borgo Tressanti.

Da una prima ispezione cadaverica il 44enne, bracciante agricolo, aveva alcune ferite d’arma da taglio su più parti del corpo. A dare l’allarme è stato un connazionale della vittima, dopo la scoperta del cadavere.

I carabinieri ‘Cacciatori di Puglia’ hanno effettuato anche diverse battute di ricerca dell’arma che al momento, comunque, non è stata ancora ritrovata.