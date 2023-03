Omicidio De Santis, il marito sotto choc non ricorda nulla

1 minuto per la lettura

Omicidio Pietronilla De Santis, il marito Antonio Carozza sotto choc in ospedale non ricorda nulla dell’aggressione mortale alla moglie

CARLANTINO (FOGGIA) – All’indomani dell’omicidio della moglie (e del tentato suicidio) sarebbe in stato di choc, tanto da non ricordare nulla di quanto avvenuto. Antonio Carozza 54 anni, l’uomo in stato di fermo con l’accusa di avere ucciso con 41 coltellate la moglie Pietronilla De Santis giovedì scorso a Carlantino nel Foggiano, vivrebbe una parziale amnesia dei fatti.

A riferirlo è il suo avvocato, Mario Genovese, che ha avuto un breve colloquio con l’uomo che è ricoverato nell’ospedale di Foggia perché, come detto, dopo l’omicidio si è lanciato dal balcone al primo piano della casa di famiglia.

Carrozza, che dal 2010 era in cura presso il Centro Igiene Mentale di Lucera, allo stato attuale è sedato e piantonato nel reparto di chirurgia toracica. Oltre alle lesioni provocate dalla caduta, si è anche ferito con un coltello al torace e il taglio ha interessato anche un polmone.

A scoprire l’omicidio era stata la figlia al suo rientro dal lavoro. Trovata la madre morta e il padre poco distante con il coltello in mano ha cercato di disarmarlo ma questi prima si è ferito con il coltello usato per uccidere la moglie e poi si è lanciato dal balcone.