Scontro auto – ambulanza: morto l’ex sindaco di San Giovanni Rotondo, 5 feriti

Tragico incidente nel Foggiano: un morto e cinque feriti, di cui una grave nello scontro tra auto e ambulanza sulla Sp58, dove i due mezzi hanno preso fuoco. Vittima l’ex sindaco Antonio Squarcella.

FOGGIA – Un terribile incidente stradale si è verificato intorno alle ore 15 di oggi, 12 luglio 2025 sulla Provinciale 58, la strada che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Il bilancio provvisorio è di un morto e cinque feriti, una dei quali – la moglie dell’uomo deceduto- in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha visto coinvolte una Fiat 500 e un’ambulanza. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo, tanto che entrambi hanno subito preso fuoco.

La vittima è Antonio Squarcella, ex sindaco di San Giovanni Rotondo, che era alla guida della Fiat 500 ed è deceduto sul colpo. La donna che viaggiava con lui è stata estratta dalle lamiere in gravissime condizioni. Nell’ambulanza, i tre sanitari a bordo e la persona che stavano trasportando in ospedale sono rimasti feriti. Si apprende inoltre che un terzo veicolo potrebbe essere stato coinvolto nella dinamica dell’incidente, attualmente in fase di accertamento. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno avviato le operazioni di soccorso e i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La provinciale 58 è stata interdetta al traffico per permettere le operazioni di emergenza e di indagine.