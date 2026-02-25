Troia, esplosione nel centro cittadino per l’assalto al bancomat

2 minuti per la lettura

Ennesimo assalto in Puglia, questa notte una banda ha fatto esplodere il bancomat Unicredit di Troia. Il sindaco Caserta denuncia l’attacco alla comunità e chiede più sicurezza.

TROIA (FOGGIA) – Una violenta esplosione ha squarciato il silenzio della notte a Troia, nel cuore della provincia di Foggia. Nel mirino dei malviventi è finito il bancomat della filiale Unicredit di via Regina Margherita, sventrata da un ordigno. Il boato, avvertito distintamente in tutto il centro cittadino, ha svegliato di soprassalto decine di residenti intorno alle ore piccole. Secondo le prime ricostruzioni, una banda composta da almeno tre persone a volto coperto avrebbe utilizzato la tecnica della “marmotta”: un congegno metallico caricato con polvere pirica inserito direttamente nella feritoia del bancomat.

L’onda d’urto è stata violentissima: frammenti dello sportello e della struttura metallica sono stati proiettati a diversi metri di distanza, finendo in mezzo alla carreggiata. Dopo l’esplosione, i banditi sono fuggiti a bordo di un’auto di grossa cilindrata, facendo perdere le proprie tracce tra le vie dei Monti Dauni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato la stabilità dei locali. Al momento, gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare il veicolo della fuga. Resta ancora da quantificare l’eventuale bottino prelevato dai malviventi.

LO SFOGO DEL SINDACO di TROIA DOPO L’ASSALTO AL BANCOMAT: «COLPITA LA COMUNITÀ»

Particolarmente toccato l’intervento di Francesco Caserta, sindaco di Troia, che vive l’accaduto con un duplice coinvolgimento: primo cittadino e, al contempo, dipendente proprio dell’istituto di credito colpito. «È un’azione criminale organizzata che sta interessando l’intero territorio dei Monti Dauni», ha dichiarato Caserta. «In queste aree interne le banche non sono semplici sportelli, ma presìdi di legalità e punti di riferimento per imprese e famiglie. Colpirle significa colpire l’anima della comunità». L’episodio ha riacceso l’allarme sicurezza in tutta la Capitanata. Per questa sera è stata indetta una riunione d’urgenza che coinvolgerà i sindaci dei 29 comuni dell’area. L’obiettivo è compattare il fronte istituzionale per chiedere alla Prefettura di Foggia un potenziamento immediato dei presìdi di controllo del territorio e delle forze dell’ordine, per contrastare una scia di assalti che non sembra volersi fermare.