Ragazza scomparsa a Foggia: Elena era salita su un’auto scura, indagini su un uomo

2 minuti per la lettura

Elena, ,la ragazza 21enne è scomparsa da Foggia dopo essere salita su un’auto scura: ritrovati cellulare e giubbotto, si indaga per minacce.

FOGGIA – Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui si sono perse le tracce dal primo pomeriggio di lunedì 2 marzo 2026. Le indagini della Polizia di Stato si stanno concentrando su un uomo di nazionalità straniera che, pochi giorni prima del fatto, avrebbe minacciato la giovane e una sua amica. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti grazie alla testimonianza della connazionale con cui Elena condivideva un appartamento a Canosa di Puglia, le due avevano raggiunto come ogni mattina la Statale 16 tra Foggia e San Severo. Intorno alle 12.47, Elena si sarebbe allontanata a bordo di un’auto scura con un uomo (diverso da quello delle minacce). Preoccupata, l’amica l’ha chiamata: Elena ha risposto, ma la conversazione si è interrotta bruscamente mentre la ragazza le diceva che sarebbe tornata subito. Da quel momento, il vuoto.

IL RITROVAMENTO DEL GIUBBOTTO E DEL CELLULARE

Le ricerche hanno portato al ritrovamento di due oggetti chiave che delineano un perimetro inquietante: Il giubbotto bianco e il cellulare. La pelliccia sintetica che Elena indossava è stata rinvenuta esattamente nel punto della Statale dove è stata vista l’ultima volta. Il cellulare è stato invece trovato sul ciglio della strada all’altezza di Borgo la Rocca, a circa tre chilometri di distanza dal luogo dell’ultimo avvistamento.

RAGAZZA SCOMPARSA FOGGIA DOPO CHE ERA SALITA SU UN’AUTO: DRONI E CANI MOLECOLARI AL SETACCIO NELLE CAMPAGNE

Dalle prime luci di questa mattina 10 marzo 2026, le operazioni di ricerca sono riprese con vigore. In campo l’unità cinofila della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Guardia di Finanza. I finanzieri sono con un pastore belga di cinque anni, cane molecolare addestrato a seguire le tracce ematiche e odorose partendo proprio dal giubbotto ritrovato. Contemporaneamente, un drone della Polizia Locale sta sorvolando i terreni agricoli e i casolari della zona per individuare tracce dall’alto. Gli inquirenti stanno cercando di identificare sia l’uomo delle minacce sia il conducente dell’auto scura, per capire se Elena sia stata vittima di un agguato o di una trappola finita nel sangue.