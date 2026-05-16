Foggia, rapinava anziane di ritorno dalla spesa: in arresto un 66enne

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Rapinava donne anziane di ritorno dalla spesa strappando l’oro che indossavano: in arresto un 66enne a Manfredonia in provincia di Foggia

FOGGIA – Un uomo di 66 anni, ritenuto responsabile di otto tra rapine e tentati furti con strappo, è stato arrestato da agenti del commissariato di polizia di Manfredonia, in provincia di Foggia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Risponde anche di lesioni personali aggravate.

Gli otto episodi delittuosi si riferiscono a un periodo tra il 15 dicembre e il 2 gennaio scorsi. Le vittime sono state soprattutto donne anziane. Dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e svolte anche mediante pedinamenti, è stato ricostruito il modo di agire del 66enne. Questi individuava le signore anziane che tornavano a casa dopo aver fatto compere e che indossavano collane a vista e le coglieva di sorpresa. Lo strappo dei preziosi era particolarmente violento.

Durante le fasi investigative sono state effettuate perquisizioni nei confronti dell’indagato a seguito delle quali è stato trovato e sequestrato l’abbigliamento indossato in occasione delle azioni. I poliziotti della squadra investigativa del Commissariato hanno utilizzato le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza delle aree interessate e le descrizioni fornite dalle vittime. I monili in oro sono stati in parte recuperati.