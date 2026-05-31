Orta Nova, tragedia sulla provinciale 80, muore 17enne in incidente

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Un ragazzo di 17 anni perde la vita sulla provinciale 80 di Orta Nova (Foggia). L’auto capovolgendosi si schianta contro il guardrail. Forse cercava di sfuggire ai controlli dei carabinieri. Quattro giovani feriti.

Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte, in un grave incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Orta Nova, in provincia di Foggia. La tragedia si è consumata intorno alle 3 del mattino di domenica 31 maggio 2026 nelle campagne del foggiano.

INCIDENTE MORTALE SULLA PROVINCIALE 80 A ORTA NUOVA, MUORE 17ENNE

La vettura, in cui viaggiavano cinque giovani tutti residenti nella zona, ha perso il controllo, si è sbilanciata e capovolta, per poi schiantarsi violentemente contro il guardrail a margine della carreggiata. L’impatto è stato estremamente violento e per il diciassettenne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe visto in lontananza una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo notturno e avrebbe accelerato, dando il via a un breve inseguimento che si è concluso con il tragico schianto. Tuttavia, le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

QUATTRO FERITI

Sull’auto c’erano altri quattro ragazzi, tutti feriti. Uno di loro, in condizioni gravi, è stato trasferito all’ospedale di Foggia, mentre gli altri due sono stati portati a Cerignola. Un quarto ragazzo è stato anch’egli ricoverato in urgenza. Per alcuni di loro le condizioni sono risultate gravi al momento del ricovero.

I SOCCORSI

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente più mezzi del 118, compreso l’elisoccorso. I vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola, che hanno lavorato per estrarre i ragazzi dall’abitacolo deformato e mettere in sicurezza l’area.

I carabinieri, che hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato le indagini sulla dinamica. I pompieri hanno estratto i cinque giovani dal mezzo distrutto e li hanno affidati ai medici del 118, ma per il 17enne era già troppo tardi.

LE INDAGINI

Le forze dell’ordine stanno conducendo rilievi e indagini per capire le cause precise dell’impatto contro il guardrail. Il motivo per cui il 17enne era alla guida dell’automobile. Se l’auto abbia effettivamente tentato di evitare un posto di blocco dei carabinieri. L’auto coinvolta è una utilitaria con targa straniera (secondo alcune fonti, polacca).

Questo incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle ore notturne, soprattutto per i giovani alla guida di veicoli a velocità elevate. La comunità di Orta Nova è sconvolta dalla morte del diciassettenne, mentre i quattro feriti sono sotto osservazione medica.