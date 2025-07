2 minuti per la lettura

Carenza di personale e mezzi obsoleti: sciopero dei Vigili del fuoco a Foggia. Riflettori accesi su una situazione che, specialmente in piena estate, rischia di diventare insostenibile.

FOGGIA – «Siamo pochi, con mezzi vetusti e turni massacranti». È la denuncia che questa mattina (8 luglio) ha portato in piazza i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. Uno sciopero unitario, indetto da tutte le sigle sindacali di categoria, per accendere i riflettori su una situazione che, soprattutto in piena estate, rischia di diventare insostenibile. Una delegazione dei sindacati si è riunita davanti alla prefettura di Foggia, in attesa di essere ricevuta dal prefetto. L’obiettivo: illustrare le difficoltà quotidiane di chi deve garantire soccorso in un territorio vasto e complesso come la Capitanata, ma con risorse che si assottigliano di anno in anno.

Foggia, carenza di personale e mezzi obsoleti: sciopero vigili del fuoco

Secondo Tobia Morelli, coordinatore regionale della funzione pubblica Cgil Vigili del Fuoco, nel comando provinciale – che copre oltre a Foggia anche i distaccamenti di Cerignola, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano, San Giovanni Rotondo, Lucera e Deliceto – mancano almeno 100 unità sulle 350 attualmente in servizio. «E non è solo una questione di organico – denuncia Morelli – I mezzi sono vecchi, insufficienti, e molti andrebbero sostituiti».

Un’emergenza nell’emergenza, che si fa ancora più drammatica in queste settimane di caldo torrido e incendi: «Gli interventi sono triplicati – spiega il coordinatore regionale della funzione pubblica Cgil Vigili del fuoco – ma il personale è allo stremo. Chiediamo risposte concrete al governo e alla politica locale. Servono uomini, servono mezzi, serve sicurezza: per i cittadini e per chi lavora». Il messaggio è chiaro: senza un impegno immediato, la protesta continuerà. «Se non arriveranno risposte – avverte Morelli – siamo pronti ad andare avanti ad oltranza».

Intanto, mentre la città di Foggia guarda preoccupata all’estate che avanza, i Vigili del fuoco continuano a garantire soccorsi con turni estenuanti e mezzi obsoleti. E oggi, davanti alla prefettura, chiedono soltanto di poter fare il loro lavoro: salvare vite, ma senza sacrificare le proprie.